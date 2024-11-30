İstanbul Mushafı Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde Sergileniyor

İstanbul Mushafı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Asrısaadetten günümüze kadar İslam tarihi ve coğrafyasını merkeze alarak ortaya konulan İstanbul Mushafı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergilenmeye başladı. Hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından 9 yıl boyunca titizlikle hazırlanan bu eser, İslam medeniyetinin estetik birikimini tek bir çatı altında topluyor.

10 Cildin Her Bir Detayı Özenle İşlendi

İstanbul Mushafı, tıpkı basımıyla ve tüm detaylarıyla ilmek ilmek işlenmiş olarak kayıtlara geçiyor. Mürekkebinden kağıdına, hattından tezhibine kadar her türlü detayın incelikle ele alındığı bu eser, toplam 10 ciltten oluşuyor.

Hüseyin Kutlu'dan Açıklamalar

Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Mushafı'nın 15 asır boyunca İslam coğrafyasında benzeri olmayan bir çalışma olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle oluşturulduğunu dile getirirken, 9 yıllık emeğin sonucunu paylaştı.

Kutlu, "İstanbul Mushafı'nın özelliği; Hazreti Peygamber döneminde yazılmış sanatlı mushafların tüm estetik unsurlarını 10 ciltte özetlememizdir. Bu çalışmalar sırasında kullandığımız kağıtlar tamamen el yapımı ve aharlı olarak yapılandırılmıştır," diye belirtti.

Medeniyetimizin Vurgusu

Kutlu, İstanbul Mushafı'na duyulan ihtiyacın sebeplerini şöyle açıkladı: "Maalesef, inkar ettiğimiz ve yok saydığımız bir medeniyetimiz var. Batı medeniyetine yönelmek yerine, İslam medeniyetinin varlığını kabullenmeliyiz. Bu, hem yaşanılır hem de yaşatılır bir medeniyettir."

Kutlu, eserin toplayıcı niteliğini de dile getirerek, "Bu muhteşem tablonun bir araya getirilmesi, bizim medeniyetimize olan vurguyu güçlü bir şekilde gösterir. İslam ümmetinin değerleri, bu eserde yeniden hayat bulmuştur," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Asrısaadetten bugüne bütün İslam tarihi ve İslam coğrafyası merkeze alınarak vücut bulan, hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibince 9 yılda hazırlanan "İstanbul Mushafı", Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor. Tıpkı basımı gibi her bir detayı ilmek ilmek işlenerek, mürekkebinden kağıdına, hattından tezhibine 10 ciltten oluşan İstanbul Mushafı, İslam medeniyetinin estetik birikimini tek bir eserde bir araya getirme özelliği taşıyor. Hattat Kutlu, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Asrısaadetten bugüne bütün İslam tarihi ve İslam coğrafyası merkeze alınarak vücut bulan, hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibince 9 yılda hazırlanan "İstanbul Mushafı", Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor. Tıpkı basımı gibi her bir detayı ilmek ilmek işlenerek, mürekkebinden kağıdına, hattından tezhibine 10 ciltten oluşan İstanbul Mushafı, İslam medeniyetinin estetik birikimini tek bir eserde bir araya getirme özelliği taşıyor. Hattat Kutlu, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.