İstanbul My Love: Yarından İtibaren Go Türkiye YouTube Kanalında Yayında

iİstanbul My Love'nın Yayın Tarihi

“İstanbul My Love”, yarın Go Türkiye YouTube kanalında izleyicilerle buluşacak. Bu mini dizi, İstanbul'un eşsiz ruhunu sinematografik bir dille yansıtan öyküsüyle dikkat çekiyor.

Projenin Hedefi

Dizinin amacı, dünyada İstanbul'un güzelliklerini tanıtarak, Orta Doğu ve Avrupa'nın farklı coğrafyalarında izleyicilerle buluşmak. İzleyici kitlesine yılda sunulacak dijital kampanya stratejisiyle, İstanbul'un cazibesi global anlamda paylaşılıyor.

Oyuncu Kadrosu ve Yönetmen

Mini dizinin yönetmenliğini Ozan Açıktan üstleniyor. Başrollerde ise Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu yer alıyor. Ayrıca Yasemin Kay Allen ve İlayda Akdoğan da dizinin önemli karakterleri arasında bulunuyor.

İçerik ve Temalar

“İstanbul My Love”, yaklaşık üçer dakikalık 10 bölümden oluşuyor ve İstanbul'un estetik ruhunu, modern hayatta yazgıya karşı duran bir aşk hikayesi ile harmanlıyor. Dizi, Çırağan Sarayı, Rixos Tersane, Galataport, AKM Taksim, Karaköy, Boğaz ve Beyoğlu gibi ikonik mekanlarda geçiyor.

Dizinin Hikayesi

Dizinin merkezinde, Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı İstanbul karakteri, yapay zeka üzerine geliştirdiği yenilikçi yazılımıyla aşkın programlanabileceğine inanan genç bir girişimci olarak karşımıza çıkıyor. Bu yazılımı, duygusal dünyasını kapalı tutan başarılı iş insanı Tan (Engin Akyürek) ile paylaşır. Tan, üç randevuda gerçek aşkı bulmayı teklif eder. Bu deney, her iki karakter için de duygusal ve kişisel bir yolculuğa dönüşür.

Aşk gerçekten programlanabilir mi? sorusu dizinin temelinde yer alıyor. Aynı zamanda bu algoritmanın, onları İstanbul'un kendine özgü dokusu ile buluşturup buluşturmayacağı merak konusu.

İstanbul'un ruhunu sinematografik bir dille anlatan, başrollerinde Engin Akyürek ile Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı mini dizi "İstanbul My Love" (İstanbul Aşkım), yarın Go Türkiye'nin YouTube kanalında yayınlanacak.

İstanbul'un ruhunu sinematografik bir dille anlatan, başrollerinde Engin Akyürek ile Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı mini dizi "İstanbul My Love" (İstanbul Aşkım), yarın Go Türkiye'nin YouTube kanalında yayınlanacak.