İstanbul Ormanlarında Mantar Keşif Macerası

İstanbul'un Ormanlarını Keşfe Çıkıyorlar

Ormanların gizemli dünyasında yeni mantar türlerini keşfetmek amacıyla İstanbul'un zengin doğasına adım atan bir grup, mantar uzmanı Recep Karademir eşliğinde unutulmaz bir gün geçiriyor. Bu sosyal etkinlik, katılımcılara keşif yapmanın yanında, mantarların keşfini ve tanınmasını öğretmeyi de amaçlıyor.

Doğada Mantar Yetiştirmek ve Tehlike

Pazar tezgahlarında ve market raflarında genellikle az sayıda mantar çeşidi karşımıza çıksa da, ormanlarda yüzlerce tür bulunuyor. Ancak, hangi türlerin yenilebilir olduğunu bilmemek zehirlenme riskini artırıyor. Recep Karademir, bu gezilerde katılımcılara mantarları güvenle toplama yöntemlerini gösteriyor ve dikkat edilmesi gereken noktaları açıklıyor.

Mantar Avı ve Tadım Testi

Karademir, katılımcılara mantar toplarken sepet ve bıçak dağıttıktan sonra ormanın derinliklerine ilerliyorlar. Bu aktivite sırasında, grup üyeleri ağaçlarınaltındaki mantarları topluyor ve buldukları türleri uzmanla paylaşıyor.

Gün sonunda, sepetlerini dolduran katılımcılar, topladıkları mantarların pişirilmesi hakkında bilgiler alıyor ve tadım testi yapıyor. Bu etkinlik, katılımcılara mantarları keşfetme ve onları pişirme konusunda heyecan verici bir deneyim sunuyor.

Yeni Türler Üzerinde Araştırmalar

Recep Karademir, Aydos Ormanı’ndaki keşif gezisi esnasında Türkiye’deki bilinmeyen mantar türlerine yönelik araştırmalar yaptıklarını belirtti. Çocukluk sevgisinin yıllar içinde doğa sevgisi haline geldiğini ifade eden Karademir, insanların beton yapılar yerine doğaya yönelmelerini hedeflediklerini vurguladı.

Mantar Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Karademir, pişirme yöntemleriyle ilgili bilgi vererek, her mantarın farklı pişirme tekniklerine sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca, mantarların sindiriminin zor olduğunu ve haftada 2-3 kez tüketilmelerinin önerildiğini açıkladı.

Katılımcılardan Yorumlar

Aileleriyle birlikte mantar toplama etkinliğine katılan Deniz Karaman, burada geçirdiği zaman sayesinde mantar toplamanın eğlenceli olduğunu keşfettiğini dile getirdi. 13 yaşındaki Ecrin Beyza Yılmaz ise çoğunlukla civciv mantarının toplandığını, ancak çeşitler arasında zehirli türlerin de bulunduğunu hatırlattı.

Mantarların gizemli dünyasına yolculuk yapmak için İstanbul'un ormanlarında uzman eşliğinde keşfe çıkan grup, daha önce görmedikleri türlerle tanışarak doğayla iç içe bir gün geçiriyor.

Mantarların gizemli dünyasına yolculuk yapmak için İstanbul'un ormanlarında uzman eşliğinde keşfe çıkan grup, daha önce görmedikleri türlerle tanışarak doğayla iç içe bir gün geçiriyor.