İstanbul Photo Awards 2025 Kazananları Açıklandı: Yılın Fotoğrafı Saeed Jaras'ın Eseriyle Belirlendi

İstanbul Photo Awards 2025 Kazananları Açıklandı

Bu yıl düzenlenen İstanbul Photo Awards yarışmasında, Filistinli fotoğrafçı Saeed Jaras, "Gazze-Deyr El-Balah" başlıklı eseri ile Yılın Fotoğrafı ödülüne layık görüldü.

Ödül Törenine İlgi Büyüktü

Her yıl dünya çapında önemli bir platform haline gelen İstanbul Photo Awards, fotoğraf sanatını ve belgeselciliği kutlamaya devam ediyor. Bu yılki organizasyonda, katılımcıların sunduğu eserler büyük ilgi topladı.

Öne Çıkan Eserler

Saeed Jaras'ın, savaşın ve yaşamın zorluklarını gözler önüne seren "Gazze-Deyr El-Balah" eseri, jüri üyeleri tarafından yüksek oyla seçilerek ödüllendirildi. Bu eser, izleyicilere duygusal bir bağ kurma fırsatı sunuyor.

İstanbul Photo Awards, uluslararası fotoğrafçılığın en prestijli yarışmalarından biri olarak, katılımcıların yeteneklerini sergilemesine olanak tanıyor. Her geçen yıl daha fazla sanatçı ve fotoğrafseveri bir araya getirmeye devam ediyor.