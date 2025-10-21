İstanbul Photo Awards 2025 Ödüllü Fotoğrafları New York’ta Sergileniyor
Anadolu Ajansı tarafından duyuruldu: İstanbul Photo Awards 2025 yarışmasında ödül alan fotoğraflar New York’ta sergileniyor.
Serginin Duyurusu
Haber, sergide yer alan eserlerin uluslararası arenada izleyiciyle buluştuğunu bildiriyor. Serginin açılışı ve kapsamına ilişkin ayrıntılar Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuna aktarıldı.
İlgili haber, fotoğrafçılığın küresel platformlarda görünürlüğünü artıran gelişmeler arasında gösteriliyor.
Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"in 3'üncü sergisi, New York’ta açıldı. Uluslararası jürinin değerlendirmesi sonucu 10 kategoride 29 fotoğrafçı ödüllendirildi. Kazanan fotoğraflar, Ankara ve İstanbul’un ardından New York’ta yer alan Blue Gallery’de sergileniyor.