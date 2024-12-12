DOLAR
34,85 -0,06%
EURO
36,56 -0,08%
ALTIN
3.046,77 -0,05%
BITCOIN
3.529.018,12 0,06%

İstanbul Photo Awards'un 10. Yılı: Dördüncü Sergi Ankara'da Açıldı

İstanbul Photo Awards’un 10. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, dördüncü sergi Ankara'da ziyaretçileriyle buluştu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 01:05
İstanbul Photo Awards'un 10. Yılı: Dördüncü Sergi Ankara'da Açıldı

İstanbul Photo Awards’un 10. Yılı

İstanbul Photo Awards'un 10. yıl dönümünü kutlamaları çerçevesinde, dördüncü sergisi Ankara'da açıldı. Bu önemli etkinlik, fotoğraf sanatını ve belgesel çekimlerini bir araya getirerek, sanatseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Serdar Karagöz’ün Açıklamaları

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki yüzyıllarda tarihçiler İstanbul Photo Awards'ın seçkisine bakarak tarihi değerlendirecekler" ifadelerini kullandı. Bu sözler, etkinliğin önemini ve gelecek nesiller için taşıdığı anlamı vurguluyor.

Bugüne kadar birçok başarılı fotoğraf sanatçısının eserlerini sergileyen İstanbul Photo Awards, Türkiye’nin uluslararası alandaki tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Katılımcılar, yaratıcı ve dinamik çalışmalarını sergileyerek, izleyicilere farklı bakış açıları sunmayı hedefliyor.

Bu sergiyle birlikte, İstanbul Photo Awards 10. yılını kutlamaya devam ederken, fotoğraf sanatı ve belgesel hikayeciliğine dair zengin bir içerik sunmaya hazırlanıyor.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un...

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10. yılının dördüncü sergisi, Ankara'da açıldı. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, CerModern'deki serginin açılışında konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un...

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10. yılının dördüncü sergisi, Ankara'da açıldı. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, CerModern'deki serginin açılışında konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
İstanbul Photo Awards'un 10. Yılı: Dördüncü Sergi Ankara'da Açıldı
3
BM Genel Kurulu'ndan UNRWA'ya Destek ve İsrail'e Yükümlülük Çağrısı
4
Pentagon'dan Türkiye ile Suriye Üzerine İletişim Vurgusu
5
BMGK, Sudan'daki İnsani Kriz İçin Toplandı
6
Etiyopya ve Somali Liderlerinden Ankara Bildirisi: İşbirliği Vurgusu
7
Fahrettin Altun: Türkiye'nin Aracılığıyla Etiyopya ve Somali Arasında Derin Bağlar Kuruluyor

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin