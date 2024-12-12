İstanbul Photo Awards'un 10. Yılı: Dördüncü Sergi Ankara'da Açıldı

İstanbul Photo Awards’un 10. Yılı

İstanbul Photo Awards'un 10. yıl dönümünü kutlamaları çerçevesinde, dördüncü sergisi Ankara'da açıldı. Bu önemli etkinlik, fotoğraf sanatını ve belgesel çekimlerini bir araya getirerek, sanatseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Serdar Karagöz’ün Açıklamaları

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki yüzyıllarda tarihçiler İstanbul Photo Awards'ın seçkisine bakarak tarihi değerlendirecekler" ifadelerini kullandı. Bu sözler, etkinliğin önemini ve gelecek nesiller için taşıdığı anlamı vurguluyor.

Bugüne kadar birçok başarılı fotoğraf sanatçısının eserlerini sergileyen İstanbul Photo Awards, Türkiye’nin uluslararası alandaki tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Katılımcılar, yaratıcı ve dinamik çalışmalarını sergileyerek, izleyicilere farklı bakış açıları sunmayı hedefliyor.

Bu sergiyle birlikte, İstanbul Photo Awards 10. yılını kutlamaya devam ederken, fotoğraf sanatı ve belgesel hikayeciliğine dair zengin bir içerik sunmaya hazırlanıyor.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10. yılının dördüncü sergisi, Ankara'da açıldı. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, CerModern'deki serginin açılışında konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10. yılının dördüncü sergisi, Ankara'da açıldı. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, CerModern'deki serginin açılışında konuşma yaptı.