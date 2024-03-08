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İstanbul Polisi’nden Dev Uyuşturucu Darbesi: 4 Ton 604 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi!

İstanbul’da düzenlenen ‘Narkoçelik-5’ operasyonunda büyük bir uyuşturucu yakalaması yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonucunda 4 ton 604 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini açıkladı

Yayın Tarihi: 08.03.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 13:37
İstanbul Polisi’nden Dev Uyuşturucu Darbesi: 4 Ton 604 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Narkoçelik-5" operasyonlarında 4 ton 604 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu imalatçısının yakalandığını belirtti. Ayrıca, operasyonlarda 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kilogram metamfetamin, 146 kilogram sıvı metamfetamin, 38 kilogram reçine halinde metamfetamin ve 165 kilogram asetonun ele geçirildiğini ifade etti.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi, zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız." ifadesini kullandı ve operasyonun detaylarına dair bilgiler verdi. Operasyonların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

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