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İstanbul sağanak yağış uyarısı yapıldı: Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 15 Şubat Perşembe günü kuzey ilçelerde yoğun olacak şekilde sağanak yağış uyarısında bulundu. Merkez, sabah saatlerinden itibaren yağışın etkisini göstereceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 14:36
İstanbul sağanak yağış uyarısı yapıldı: Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek

Sağanak yağış, kısa sürede çok miktarda yağmur yağması anlamına geliyor. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ilçelerde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Merkez, su baskını ve ulaşım sorunları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kar yağışı gibi tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranmalarını önerdi.

RÜZGAR SAATTE 60 KM HIZLA ESECEK

Saatte 60 kilometre hızla esen kuvvetli rüzgar, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olacak. Doğu Karadeniz’in dağlık kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki karlı yamaçlarda çığ tehlikesi var. Doğu Karadeniz Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu bölgelerde yaşayan veya seyahat eden vatandaşlar dikkatli olmaları yönünde uyarıldılar.

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