İstanbul Sağlık Müdürü Güner, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:12
İstanbul Sağlık Müdürü Güner, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Yılın Kareleri Oylamasında

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak önemli bir etkinlikte yer aldı.

Bu yıl farklı kategorilerde yarışan eserler arasında, sağlık alanındaki gelişmeler ve toplum sağlığına katkıları içeren fotoğraflar dikkat çekiyor. Doç. Dr. Güner, bu oylamanın sadece bir yarışma olmadığını, aynı zamanda sağlık çalışanlarının ve toplumsal olayların görünürlüğünü artırmak adına önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Oylama, sosyal medya üzerinden geniş bir katılımla sürdürülüyor ve sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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