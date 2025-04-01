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İstanbul Savcılığı'ndan 'Boykot' Söylemlerine Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıştırıcı boykot çağrılarına yönelik resen soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 21:07
İstanbul Savcılığı'ndan 'Boykot' Söylemlerine Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Önemli Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemlere karşı harekete geçti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bu tür söylemleri yayan kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu adım, toplumda ayrımcı ve kutuplaştırıcı etkilere yol açabilecek söylemlere karşı alınacak önlemler arasında yer alıyor.

Yetkililer, bu tür eylemlerle ilgili olarak hukuki sürecin başlatıldığını ve gereken tüm adımların atılacağına vurgu yaptı. Kamuoyunda bu konuyla ilgili duyarlılık ve bilinçlenmenin arttırılması hedefleniyor.

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