İstanbul TEM Otoyolu'nda Makas Atan Sürücü Kazaya Neden Oldu

TEM Otoyolu'nda makas atan sürücünün neden olduğu kaza, araç kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:20
İstanbul TEM Otoyolu'nda Makas Atan Sürücü Kazaya Neden Oldu

İstanbul TEM Otoyolu'nda Tehlikeli Kazaya Neden Olan Sürücü Yakalandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü, kazaya neden oldu. Olay, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Anı ve Sonrası

Olay, Edirne istikametinde seyreden otomobilin makas atarak ilerlemesi sonucu gerçekleşti. Bu sürücü, aynı yönde giden başka bir araca çarparak büyük bir kazaya yol açtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan diğer otomobil, önce bariyerlere ardından başka bir otomobile çarptı.

Şans eseri, kaza anı bir diğer sürücünün araç kamerası tarafından kaydedilmişti. Kazaya neden olan makas atan sürücü ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olay sonrası yetkililer, görüntüleri inceleyerek kazaya karışan sürücüyü tespit etmeye çalışıyor.

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