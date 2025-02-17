İstanbul TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

İstanbul TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza Meydana Geldi

İstanbul'da, TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Gaziosmanpaşa mevkisinde, Ankara istikametine giderken 4 aracın karıştığı bir olayla gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil çarpıştı. Kaza anında, tutanak tutulduğu sırada, başka bir otomobil ve bir hafif ticari aracın da kaza yapan araçlara çarpması neticesinde zincirleme kaza oluştu.

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından yaşanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.