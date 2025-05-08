İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali Başladı

İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, sporun ve sinemanın buluşma noktasında kapılarını açtı. Festivalin açılış töreni, Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi ve burada genç yaşta kaybedilen spiker Emre Gönlüşen'in hayatını anlatan "Gönlüşen" belgeseli izleyiciyle buluştu.

Festival Direktörü Gökçe Kaan Demirkıran, etkinlik boyunca 4 gün içerisinde 21 ülkeden 66 filmin gösterileceğini aktardı. Demirkıran, ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de spor filmi algısı nasıl, tam olarak bilmiyorum. Bu festival boyunca bunu da hep birlikte görmüş olacağız. Spor dünyasında sadece sporcular değil, antrenörler, spikerler, saha çalışanları ve daha nice emekçi var. Biz bu görünmeyen emeği de sahneye taşımak istiyoruz."

Festivalin ilk gün gösterimlerinde, Daniel Mejia Vargas'ın yönettiği Kolombiya yapımı kısa film "Il Dieci (The Number Ten)" de yer aldı.

Spor Medyasının Geleceği Ele Alınıyor

Festivalin ikinci gününde, dünya sinemasından seçilen belgesel film gösterimlerinin yanı sıra "Yeni Nesil Spor İçerikleri" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Bu söyleşide spor medyasının geleceği masaya yatırılacak.

Ayrıca, "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" özel gösteriminin ardından filmin yönetmeni Serdar Akar ve sinema yazarı Uğur Vardan ile bir söyleşi düzenlenecek. Yarın gerçekleştirilecek olan özel gösterimde ise, Atıf Yılmaz'ın yönettiği ve Metin Oktay'ın hayatını konu alan "Taçsız Kral" filmi gösterilecek. Bu gösterimin ardından spor medyasından Mehmet Ayan, Mustafa Denizli ve Attila Gökçe ile film üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Festivalin son günü olan 10 Mayıs'ta ise Türk sinemasının önemli yapımlarından "Gol Kralı" izleyiciyle buluşacak. Spor tutkunlarını ve sinema meraklılarını ağırlayan bu festival, sporun anlatımındaki farklı yolları keşfetmeyi amaçlıyor.

Sporun ve sinemanın bir araya geldiği İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali Atlas Sineması'nda başladı.

Sporun ve sinemanın bir araya geldiği İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali Atlas Sineması'nda başladı.