İstanbul Ümraniye’de Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Nasıl Oldu?: Zanlının 26 Suç Kaydı Ortaya Çıktı

İstanbul Ümraniye’de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan 19 yaşındaki zanlı Y.E.Ç., polis memuru Şeyda Yılmaz’ı vurularak şehit etti. Zanlının 26 suç kaydı bulunurken, olay yerinde çıkan çatışma sırasında biri polis olmak üzere iki kişi de yaralandı. Şehit Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi. Zanlı ise siyah çöp poşeti giydirilerek adliyeye sevk edildi. İşte olayın detayları…

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OLAYI: ARBEDEDE SİLAH SESLERİ

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 24 Eylül 2024 tarihinde yaşanan olay, kamuoyunu derinden üzdü. Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından yürütülen operasyonda, motosiklet hırsızlığı suçundan aranan ve firari olan zanlı Y.E.Ç. yakalanarak muhafaza altına alınmak istendi. Ancak, yakalama sırasında zanlı ile polis memurları arasında yaşanan arbede ölümcül bir boyuta ulaştı. Zanlı, görevli bir polisin silahını alarak ateş açtı ve kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, karşılık vermesine rağmen vurularak ağır yaralandı.

Olay yerinde bulunan bir diğer polis memuru K.H.S. ve zanlının annesi P.G. de çıkan çatışmada yaralandı. Şeyda Yılmaz, hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralıların tedavileri ise hastanede sürüyor.





ZANLININ KABARIK SUÇ KAYDI: 26 SUÇLA ARANIYORDU

Olayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Y.E.Ç.’nin “Kasten yaralama”, “Gasp”, “Cinsel taciz”, “Yağma” ve “Mala zarar verme” gibi suçlardan toplam 26 suç kaydının olduğu tespit edildi. Zanlının bu uzun suç geçmişine rağmen dışarıda olması, sosyal medyada ve kamuoyunda tepki çekti. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, zanlı hakkında “kasten öldürme” ve “kasten yaralama” suçlarından soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ŞEHİT İÇİN RESMİ TÖREN

Şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir tören düzenlendi. Törende gözyaşları sel olurken, Yılmaz’ın meslektaşları ve ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Törende bir konuşma yapan İstanbul Emniyet Müdürü, Şeyda Yılmaz’ın kahramanca görevini yerine getirirken şehit düştüğünü vurguladı ve "Onu asla unutmayacağız" dedi.

Şehit Yılmaz, Ankara Polis Okulu'ndan mezun olduktan sonra İzmir’deki görevini tamamlamış ve Ümraniye’ye atanmıştı. Evli olan Yılmaz, 27 yaşında hayata veda etti.

ZANLI ADLİYEYE SİYAH ÇÖP POŞETİYLE SEVK EDİLDİ

Olayın zanlısı Y.E.Ç., gözaltına alındıktan sonra emniyetteki sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Şüphelinin sevki sırasında ilginç bir detay dikkat çekti. Zanlı, siyah bir çöp poşeti giydirilerek Hayvan Durum İzleme Amirliği'ne bağlı hayvan taşıma aracına bindirildi. Bu durum, zanlının toplumdan dışlanma hissini artırmak amacıyla yapılan bir hareket olarak yorumlandı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan trajik olayla ilgili sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajında, "Kahraman polis memurumuz Şeyda Yılmaz’ın şehadet haberini derin bir üzüntü ile öğrendik. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı polis memurumuz ve diğer yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

OLAY ANINI HATIRLAMADIĞINI İDDİA EDEN ZANLI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Y.E.Ç.'nin, sorgusunda olay anını tam olarak hatırlamadığını iddia etmesine rağmen cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının suç kaydı göz önüne alındığında, tekrar sokaklara salınmasının nasıl gerçekleştiği üzerine tartışmalar sürüyor.

TOPLUMDA TEPKİLER BÜYÜYOR

Zanlının 26 farklı suçtan kaydı olmasına rağmen serbest kalmış olması, toplumda büyük bir öfkeye neden oldu. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar, bu tür kişilerin cezalarının daha ağır olması gerektiğini savunarak adalet sistemini eleştirdi. Özellikle çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinsel taciz suçları, halk arasında infial yarattı.