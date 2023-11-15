İstanbul Valiliği’nden kritik uyarı: Şiddetli yağış geliyor, dikkatli olun!

İstanbul Valiliği, akşamdan itibaren şiddetli yağışa karşı uyardı

İstanbul Valiliği, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, 15 Kasım akşam saatlerinden sonra Marmara Bölgesi’nde başlayacak olan sağanak yağışın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece boyunca ve yarın sabah saatlerinde yer yer çok kuvvetli (20-40 kg/m2) olacağını duyurdu.

Valilik, şiddetli yağışın ani sel, su baskını ve ulaşımda aksaklıklara neden olabileceğini belirterek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.