İstanbul Valisi Davut Gül Beykoz'da İstişare Toplantısına Katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'da kaymakam, belediye başkan vekili ve muhtarlarla mahalle ihtiyaçları, altyapı, ulaşım ve sosyal projeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 18:09
İstanbul Valisi Davut Gül Beykoz'da İstişare Toplantısına Katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül Beykoz'da istişare toplantısına katıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Beykoz İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak ve Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı Cengizhan Turaman ile mahalle muhtarları istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda ele alınan başlıklar

Toplantıda ilçedeki mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, vatandaşlardan gelen talepler, altyapı, ulaşım, çevre düzenlemeleri ve sosyal projeler ele alındı.

Beykoz'u geliştirecek projeler üzerine fikir alışverişi yapılan toplantıda katılımcılar, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve ilçenin potansiyelini artırmaya yönelik önerilerini paylaştı.

Açıklama

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, ilçenin geleceği için ortak akıl ve işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, ilçemizin önceliklerini ve geleceğe dair projelerimizi değerlendirdiğimiz bu verimli toplantıya katılımları için Sayın Valimize, Kaymakamımıza ve tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Beykoz'un gelişimi için istişare kültürünü sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı
2
Antalya'da Bıçakla Cinayet Davasında Sanık İlk Kez Hakim Karşısında
3
Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman kapatıldı
4
İstanbul Ümraniye'de İzinsiz Pankart: 6 Zanlı Yakalandı
5
Sivas'ta Öğrenci Boğazına Mandalina Kaçtı — Öğretmen Heimlich ile Kurtardı
6
İstanbul Polis Bandosu, Üsküdar Huzurevi'nde 1 Ekim Konseri
7
Edirne'de 6 Ton İpsala Pirinciyle Dev Pilav Festivalde Dağıtıldı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar