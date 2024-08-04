İstanbul Valisi Gül, Acil Durum Hastanesi'ni Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Gül, Hastaneyi Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak önemli bilgileri değerlendirdi.

Sosyal Medya Üzerinden Duyuruldu

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Önemli Olaylar ve Tedbirler

Hastanedeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorunda meydana gelen bir olayda, sıcak su tesisatının patlaması sonucu kısmi çökme yaşandı. Bu durum sonucunda kuvözde bulunan 8 bebek hızlı bir şekilde tahliye edildi. Ne yazık ki, bu bebeklerden biri, transferden yarım saat sonra, olayla bağlantılı olmamakla birlikte hayatını kaybetti.

İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.