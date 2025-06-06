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İstanbul Valisi Gül, Darülaceze Sakinleriyle Bayram Sevincini Paylaştı

Vali Davut Gül, Kurban Bayramı'nda Darülaceze sakinleriyle bir araya gelerek bayramlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 12:46
İstanbul Valisi Gül, Darülaceze Sakinleriyle Bayram Sevincini Paylaştı

İstanbul Valisi Gül, Darülaceze Ziyaretiyle Bayram Coşkusunu Artırdı

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi.

Şişli'de bulunan Darülaceze'yi ziyaret eden Vali Gül, burada yaptığı konuşmada bayramların önemine dikkat çekti. Kurban Bayramı'nın da bu özel günlerden biri olduğunu dile getiren Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamını getirdiğini belirterek, "Bayramınızı tebrik ediyor. Nasıl çekirdek aile varsa, kurum olarak bizler de bir aileyiz. Şehir olarak bir aileyiz, millet olarak bir aileyiz, ümmet olarak bir aileyiz," ifadelerini kullandı.

Bayramlaşmanın ve toplumsal kaynaşmanın önemini vurgulayan Gül, "Varsa kırgınlıklarımızı ortadan kaldırmak, çalışanlarımız başta olmak üzere sizlere emek veren mesai arkadaşlarımızla bayramlaşmak birinci önceliğimizdir," diyerek, Darülaceze'deki tüm personel ve hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Darülaceze'ye yönelik hayırsever ilgisinin her geçen yıl arttığını ifade eden Gül, "Kurban Bayramı'nda birçok hayırseverimiz sizlerle birlikte kurbanlarını kesiyor. Bunu görüyoruz, farkındayız," dedi.

Darülaceze Başkanı'ndan Bayram Mesajı

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ise, bayramların kurumda ayrı bir coşkuyla yaşandığını belirterek, "Bu tarihi kapı aile şefkatine açılan bir kapı. Bunu bayramlarda daha derinden hissediyoruz," şeklinde konuştu. Bayram coşkusunun artmasında vatandaşların yoğun ilgisinin etkili olduğunu ifade eden İslam, "Çocuklarımız, büyüklerini ziyarete geldiğinde günümüz bayram oluyor," dedi.

Darülaceze sakinlerinden Nusret Fidan, tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Benim kimsem yok. Ama diğer arkadaşların aileleri gelip gidiyor. Bir insanın böyle bir yerde ziyaretçisinin olması mutluluk verici," şeklinde duygularını aktardı.

Üç yıldır Darülaceze’de kalan Naime Birol ise, "Süper bir yer. Allah devletimizi korusun. Hepimizi burada himayesi altına alıyor. Gerçekten güzel," diyerek, evinde yalnızlık çekenlerin Darülaceze'ye gelmesini tavsiye etti.

Vali Gül, ziyaretinin ardından Darülaceze bahçesini gezerek huzurevi sakinleriyle sohbet etti ve karanfil dağıttı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek...

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek konuşma yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek...

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek konuşma yaptı.

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