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İstanbul Valisi Gül, Deprem Sonrası Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Avcılar'da toplantılar gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:23
İstanbul Valisi Gül, Deprem Sonrası Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

İstanbul Valisi Gül, Deprem Koordinasyon Toplantıları Yapıyor

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Avcılar'da kritik koordinasyon toplantılarına katıldı.

Valilikten alınan bilgilere göre, Gül, Silivri ve Büyükçekmece'nin ardından, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece’de detaylı incelemelerde bulundu.

Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeki Toplantı

Gül başkanlığında düzenlenen toplantıda, Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alındı.

Çalışmaların Koordinasyonu İçin İki Önemli Toplantı

Vali Gül, sonrasında Avcılar Afet Koordinasyon Merkezi ve Küçükçekmece Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde de koordinasyon toplantıları düzenleyerek, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Bu toplantılarda, ilçe kriz merkezlerinde yürütülen çalışmaların kapsamı değerlendirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki...

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Avcılar'da yapılan koordinasyon toplantılarına katıldı. Gül başkanlığında Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki...

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Avcılar'da yapılan koordinasyon toplantılarına katıldı. Gül başkanlığında Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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