İstanbul Valisi Gül: Deprem Sonrası Kurumsal Kapasitemizi Gözden Geçirdik

İstanbul Valisi Gül, Durumu Değerlendirdi

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 23 Nisan'da gerçekleşen depremin, İstanbul'daki hemşerilerde korku oluşturduğunu ifade eden Gül, bu durumun aynı zamanda kurumların kapasitelerinin eksik ve fazla yönlerini gözler önüne serdiğini belirtti.

Toplantının Detayları

Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2025 Yılı 1. Dönem Toplantısı'nda, devam eden yatırım projeleri ele alındı. Gül, katılımcı kurum temsilcilerinden gelen gündem maddelerini dinleyerek not aldı.

Afet Yönetimi ve Eğitim Önemi

Vali Gül, geçmişte afetlerde ilk zarar gören yerlerin genelde kamu kurumları olduğunu vurgulayarak, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) depreme dayanıklı hale getirmek için kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

Vatandaşların Toplanma Yerleri

Son depremde, vatandaşların büyük bir kısmının okulları, camileri ve spor salonlarını toplanma ve lojistik alanlar olarak kullandığını ifade eden Gül, toplamda 117 bin kişinin bu süreçte görev aldığını belirtti. Bu durumu İstanbul'un en büyük tatbikatı olarak değerlendirdi.

Güvenli Okul Projeleri

İPKB'nin 2000 yılından önce inşa edilen yaklaşık 1500 okul üzerinde deprem dayanıklılık testi gerçekleştirdiğini ve sağlam olan 80 okul dışında tüm okulların güçlendirildiğini aktaran Vali Gül, mahalle halkının okullara olan güveninin artığını belirtti. Gül, 'Yavrularımızı gönderdiğimiz okulların kendi evlerinden daha güvenli olduğuna kanaat getirmesi önemli bir gelişme' dedi.

Devam Eden Çalışmalar

Gül, 'Eksiklerimizi nasıl gideririz, hemşehrilerimizi deprem karşısında nasıl dirençli hale getiririz' sorularının yanıtları üzerinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, son depremde bakanların süreçleri yerinde takip ettiğini ve her mahallede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı 3 bin personelin ihbarları gözlemlediğini açıkladı.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 1. Dönem Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 1. Dönem Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı.