Bayburt'ta Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Bayburt'ta Devrilen Otomobil Kazasında 3 Yaralı

Bayburt'ta bu sabah meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. B.A. idaresindeki 06 ANC 20 plakalı otomobil, Bayburt-Erzurum kara yolunun Gençosman köyü kavşağında bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Kaza sonrası hemen ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, araç sürücüsü B.A. ve araçta bulunan B.G.A ile K.A.A, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Kazanın sebepleri ise devam eden soruşturma ile netlik kazanacak.

Bayburt'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.