Elazığ'da Porsuk Kedilerin Mamalarını Yedi, Sahibi Alarm Kurdu

Göldere'de Mustafa Turan, kedilerinin mamalarını günde 10 kilo yiyen porsuğu güvenlik kamerasıyla görüp telefonu uyaran alarm sistemiyle uzaklaştırıyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 21:03
Güvenlik kamerası ve alarm sistemiyle mücadele

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Göldere köyünde yaşayan Mustafa Turan, yaz aylarında kaldığı köy evinde beslediği kedilerin mamalarının her gün azaldığını fark etti.

Turan, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde mamaları yiyenin bir porsuk olduğunu gördü. Görüntülere göre porsuğun bir günde 10 kilo mama tükettiği belirlendi.

Kedilerinin mamalarını korumak ve porsuğu uzaklaştırmak amacıyla Turan, evine bir alarm sistemi kurdu. Porsuğun mamaya dadandığı anda telefonuna gelen uyarının ardından alarm devreye giriyor ve porsuğun mamalardan uzaklaştığı görülüyor.

Ancak güvenlik kayıtları, porsuğun alarmın ardından zaman zaman yeniden geldiğini de gösteriyor.

