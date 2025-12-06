Antalya'da Dereye Düşen Otomobilde Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya Yenigöl'de gece evinden ayrılan Hatice Doğan, dereye düşen aracında ölü bulundu. Eşi Gürsel Doğan olay yerinde feryat etti. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:59
Antalya'da gece evinden ayrılan bir kadın, sabaha karşı dereye düşen aracında ölü bulundu. Olayda hayatını kaybeden kişinin Hatice Doğan (39) olduğu belirlendi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, Hatice Doğan (39) gece saatlerinde 07 AKU 552 plakalı otomobiliyle evden ayrıldı. Sabaha karşı 05.00 sularında bir vatandaşın Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak’taki dere içinde araç olduğunu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından, araç çekici yardımıyla sudan çıkarıldı. Araç çıkartılırken, aracın camından aşağı doğru sarkan bir kadın kolu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası araçta bulunan kişinin Hatice Doğan olduğu belirlenirken, 39 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Doğan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eşinin feryadı

Eşinin sudan çıkarılmasını bekleyen Gürsel Doğan (48), olay yerinde fenalık geçirme noktasına geldi. Çevresine dönerek, "Çekelim arabayı gözünü seveyim çekelim. Ben aracın içine gireceğim. Üç tane bebem var, 2 yaşında çocuğum var. Yarabbi, yemin olsun ölmüş. Eline bak kurban olayım. Ben ne anlatacağım insanlara?" sözleriyle feryat etti.

Doğan, telefonla konuştuğu bir yakınına da "Ölmüş. Yeminle ölmüş, eli camdan sarkıyor. Ben ne diyeceğim?" diyerek acısını anlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

