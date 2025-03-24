İstanbul Valisi Gül: Kamu Düzenine Müsamaha Yok

İstanbul Valisi Davut Gül, izinsiz gösterilere karşı kararlı mesajlar verdi ve kamu düzeninin korunacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 03:37
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 03:37
İstanbul Valisi Gül: Kamu Düzenine Müsamaha Yok

İstanbul Vali Gül'den Sert Uyarı

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto eden izinsiz gösterilere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gösterilere Karşı Kararlılık

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatının Saraçhane’de kamu düzenini bozan gruplara karşı gösterdiği sabra dikkat çekti. Gül, “Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Provokasyona Geçit Yok

Vali, cami ve hazirelere zarar vermenin topluma yönelik bir provokasyon olduğunu vurgulayarak, “Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir.” dedi. Ayrıca vatandaşlara, yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz gösterilere katılmamaları çağrısında bulundu. Gül, “Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir.” şeklinde net bir mesaj verdi.

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