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İstanbul Valisi Gül, Şehit Savcı Kiraz'ın Ailesini Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, şehit savcı Kiraz'ın ailesini 10. yıl dönümünde ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 22:07
İstanbul Valisi Gül, Şehit Savcı Kiraz'ın Ailesini Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Gül'den Anlamlı Ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, terör örgütü DHKP/C üyeleri tarafından 10 yıl önce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında yapıldı.

Taziye ve Başsağlığı Mesajı

Valilik sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Valimiz Davut Gül, görevi başında hain terör saldırısı sonucu şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 10. yıl dönümünde kıymetli ailesini ziyaret etti. Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı'nın eşlik ettiği taziyede Vali Gül, ailemize tekraren başsağlığı dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, şehit savcının ailesinin evinde çekilmiş bir fotoğraf da yer aldı.

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