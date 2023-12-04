İstanbul ve Bursa'da Deprem Paniği! İnsanlar Sokağa Döküldü Yaralanmalar ve Binalarda Çatlaklar Var

AFAD duyurusu sonrası depremin Bursa'ya bağlı Mudanya ilçesinde Gemlik Körfezi açıklarında olduğu kayıtlara geçti. Saat 10:42 sularında gerçekleşen depreme birçok vatandaş okul, dershane ve işyerlerinde yakalandı. Beklenen büyük İstanbul depreminin tedirginliği bu depremde paniğe yol açtı. Marmara Denizi çevresindeki illerde hissedilen deprem sonrası birçok kişi panikle kendini sokağa attı.

5,1 şiddetinde olan deprem bir marketin reyonlarındaki ürünlerin yere saçılmasına neden oldu. Yaklaşık 3 dakika sürdüğü belirtilen depremin ardından sokaklara akın edildi. Yaşanan depremin hemen ardından 4,5 şiddetinde bir deprem ve artçı sarsıntılar meydana geldi. Depremin yalnız merkez üssü Bursa'da değil İstanbul dahil pek çok ilde hissedildiği belirtildi.

Vatandaşların deprem sonrası telefonlara sarılmasının sonucu hatlarda kesilmeler meydana geldi. Öte yandan bazı vatandaşlar panikle kaçmaya çalışırken yaralandı. Depremin etkisi ile başta Bursa Mudanya ilçe belediye binası olmak üzere çeşitli binalarda hasarlar meydana geldi. Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde ev ve işyerlerinde çatlaklar oluştu. Bir binada görülen çatlak sonucunda ise beton parçalarının yere saçıldığı anlar görüldü.

Deprem sonrasında Emniyet, Jandarma, UMKE ekipleri ve AFAD'ın devam ettiği saha çalışmaları genelinde 112 sağlık ekiplerine olumsuz bir durumun ulaşmadığı belirtildi. Binalarda meydana gelen hasarlara dair yapılan bildirimler dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri belirtilen bölgeler ekipler yönlendirdi.

Alınan son bilgilere göre Bursa'da 2 kişinin panikle kaçmaya çalışırken merdivenden düştüğü ve yaralandığı tespit edildiği belirtiliyor. Ancak vatandaşların sağlık durumunda ciddi sorunların olmadığı da ekleniyor.