İstanbul ve Kocaeli'de 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ve 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 09:22
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan operasyon açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen kapsamlı bir narkotik operasyonunda büyük miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yürütülen çalışmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirdik️."

Açıklamada, operasyonda toplam 9 şüpheli'nin yakalandığı bildirildi. Yerlikaya, suçla mücadelede emeği geçen kurum ve ekipleri tebrik ederek, sürece ilişkin şu vurguyu yaptı:

"İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

Yerlikaya paylaşımını NSosyal hesabından yaptı; kolluk kuvvetlerinin ve adli makamların koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarının soruşturma kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

