İstanbul ve Moskova Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

İstanbul ve Moskova'dan Tarihi İşbirliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile federal yapıya sahip Moskova şehir yönetimi, ilişkileri derinleştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol Töreni Detayları

İmza töreni, İBB'nin merkezi olan Saraçhane'de düzenlendi. Törene; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Moskova Hükümeti Bakanı Sergey Cheremin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay ve çok sayıda İBB bürokratı katıldı.

İmamoğlu'nun Açıklamaları

Protokol hakkında konuşan İmamoğlu, "İki ülke ve şehir, uluslararası konjonktürde önemli bir rol oynamaktadır. Bu işbirliği ile hem yerel hem de uluslararası projelerde daha etkin olacağız," dedi.

İmamoğlu, iki şehrin, "bölgesel barış ve huzurun sağlanmasında kritik bir aktör olmasını" temenni etti ve protokolün 2024-2027 yılları arasında geçerli olacağını belirtti.

Cheremin'in Değerlendirmeleri

Moskova Hükümeti Bakanı Cheremin, protokolün sadece ekonomik işbirliğine katkı sağlamakla kalmayıp, ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyacağını ifade etti. "Teknoloji, dijitalleşme ve şehircilik konularında birlikte çalışılacak pek çok alan var," diye ekledi.

On Alan Üzerinde İşbirliği

İki şehir arasındaki protokol, aşağıdaki alanlarda işbirliği yapılmasını öngörüyor:

Kentsel planlama ve altyapı çalışmaları

Toplu taşıma ve teknolojik altyapı

Trafik iyileştirme çalışmaları

Kültürel mirasın korunması

Spor faaliyetleri

Turizm geliştirme çalışmaları

Akıllı şehir ve bilişim teknolojileri

Sağlık ve sosyal hizmetler

Dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi

İklim değişikliği

İmza töreninin ardından iki heyet, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile federatif bir yapıya sahip Moskova şehri yönetimi arasında ilişkileri geliştirme hedefiyle işbirliği protokolü imzalandı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, Saraçhane'deki belediye binasında düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun (sağ 1.sırada) yanı sıra Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov (sol 2.sırada), Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sergey Cheremin (sol 1.sırada) ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay (sağ 1.sırada) katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile federatif bir yapıya sahip Moskova şehri yönetimi arasında ilişkileri geliştirme hedefiyle işbirliği protokolü imzalandı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, Saraçhane'deki belediye binasında düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun (sağ 1.sırada) yanı sıra Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov (sol 2.sırada), Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sergey Cheremin (sol 1.sırada) ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay (sağ 1.sırada) katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile federatif bir yapıya sahip Moskova şehri yönetimi arasında ilişkileri geliştirme hedefiyle işbirliği protokolü imzalandı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, Saraçhane'deki belediye binasında düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun (sağ 1.sırada) yanı sıra Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov (sol 2.sırada), Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sergey Cheremin (sol 1.sırada) ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay (sağ 1.sırada) katıldı.