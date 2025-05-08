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İstanbul ve Saraybosnalı Öğrenciler 'Kardeş Okul' Projesinde Buluştu

İstanbul ve Saraybosnalı öğrenciler, 'kardeş okul' projesi kapsamında bir araya gelerek kültürel etkinlikler düzenledi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 23:55
İstanbul ve Saraybosnalı Öğrenciler 'Kardeş Okul' Projesinde Buluştu

İstanbul ile Saraybosna arasındaki eğitim işbirliği güçleniyor! Saraybosna'nın Kovacici İlkokulu, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini ağırlayarak ‘kardeş okul’ protokolünü yeniledi.

Kovacici İlkokulu'nda gerçekleştirilen kültürel etkinliklerde, Saraybosnalı öğrencilerin, Türkçe ve Boşnakça yazdıkları "sizi aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz" mesajları dikkat çekti.

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Recep Korkmaz, Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde yürütülen "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında kardeş okul olduklarını belirtti. Korkmaz, "Bu proje ile eğitim işbirliği hedeflenirken, kardeşlik ve dayanışmayı da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Anadolu'dan Balkanlara bir gönül köprüsü kuruyoruz.” dedi.

Kovacici İlkokulu Müdürü Fahreta Sijercic ise, ziyareti iki okul için uzun vadeli ve verimli bir deneyim olarak değerlendirdi. Sijercic, "Öğrencilerimiz birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. Geçen yıl Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz ziyaret, yetenekli öğrencilerimize yönelik merkezlere gezme imkanı sundu. Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nun modern ve çağdaş okul modeli bizler için çok kıymetli bir deneyim oldu." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovacici İlkokulu, "kardeş okul" protokolü yaptıkları...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovacici İlkokulu, "kardeş okul" protokolü yaptıkları İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulundan gelen öğrencileri ağırladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovacici İlkokulu, "kardeş okul" protokolü yaptıkları...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovacici İlkokulu, "kardeş okul" protokolü yaptıkları İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulundan gelen öğrencileri ağırladı.

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