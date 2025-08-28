İstanbul Yaşlılık Çalıştayı: 2. Yaşlılık Şurası'na Yol Haritası

İstanbul Yaşlılık Çalıştayı'nda görüş ve öneriler paylaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenecek "2. Yaşlılık Şurası" öncesinde gerçekleştirilen İstanbul Yaşlılık Çalıştayı, yaşlılara yönelik politika ve uygulamaların şekillendirilmesine katkı sunmak amacıyla toplumsal aktörleri bir araya getirdi. Program, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Darülaceze Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlendi.

Katılımcılar ve amaç

Çalıştaya kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, muhtarlar ve uzmanlar katıldı. Katılımcılar, yaşlı bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımı ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedefiyle görüş ve önerilerini paylaştı.

Yetkililerin mesajları

İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, açılış konuşmasında yaşlı nüfusun artmasının sosyal hizmet politikalarının önemini artırdığını vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ise yaşlı bireylerin korunması ve güçlendirilmesinin devletin sosyal politika öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Turan ayrıca: "Bu çalıştayda alınan kararlar ve ortaya çıkan öneriler yaşlılarımızın hayat kalitesini artırmaya yönelik politikaların geliştirilmesine değerli katkılar sağlayacaktır. Amacımız hizmetlerimizi daha kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmektir."

Ele alınan beş ana başlık

Çalıştay kapsamında aşağıdaki beş ana başlık ele alındı: Yaşlılık ve yaşlanma süreci; Aktif yaşlanma ve toplumsal katılım: Yaşlıların sosyal hayata aktif katılımını teşvik edecek mekanizmaların geliştirilmesi; Yaşlı hakları ve sosyal koruma mekanizmaları: Hak temelli yaklaşımların güçlendirilmesi, sosyal güvenlik ağlarının genişletilmesi; Yaşlı bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi: Kurumsal bakımın yanı sıra evde bakım ve toplum temelli hizmetlerin yaygınlaştırılması; Afetlere dirençli yaşlanma: Afet ve acil durum süreçlerinde yaşlı bireylerin korunması ve desteklenmesi; ve Yaşlılar ve kentleşme: Şehir planlamalarında yaşlı dostu mekanların ve erişilebilir yaşam alanlarının oluşturulması.

Sonuç ve hedefler

Çalıştaydan elde edilen sonuçların 2. Yaşlılık Şurasında değerlendirilmesi ve böylece Türkiye'nin yaşlılık politikalarına yön verilmesi hedefleniyor. Öne çıkan önerilerin, sosyal hizmetlerin etkinliğini artırması ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata daha güçlü katılımını desteklemesi bekleniyor. Çalıştay, yaşlıların onurlu, aktif ve üretken bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak kapsamlı politikaların geliştirilmesi açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

