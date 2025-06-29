İstanbullular Avrupa'dan Asya'ya Bisikletle Pedal Bastı

İstanbullular Avrupa'dan Asya'ya Pedal Bastı

İstanbul, çevre ve trafik bilincini artırmak amacıyla düzenlenen kıtalar arası bisiklet etkinliğine ev sahipliği yaptı. Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği (TRAP) öncülüğünde ve Bisikletliler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, 2001 yılından bu yana süregelen bir geleneğin parçası olarak Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Bisiklet Günü ve Dünya Çevre Günü kapsamında yapıldı.

Etkinlik Detayları

Şişli Mecidiyeköy'de başlayan etkinlik, Üsküdar Harem'de sona erdi. Yüzlerce bisikletli, aralarında çocukların da bulunduğu gruplarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa'dan Asya'ya pedal çevirdi. Etkinlik boyunca trafik polisleri yol güvenliğini sağlarken, bisikletçilere vatandaşlar alkışlarıyla destek verdiler.

TRAP Başkanı'nın Açıklamaları

Etkinlikte konuşan TRAP Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, dernek olarak trafik güvenliğine katkı sağlamak için uzun süredir benzeri faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti. Ilıcalı, "Trafikte küçük hata yoktur" sloganıyla gerçekleştirdikleri projelerin, çocuklarda kalıcı bilinç oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Ilıcalı, İstanbul'daki yolculukların %30'unun bisikletle gerçekleştirilmesi durumunda trafik sorunlarının büyük ölçüde çözüleceğini vurguladı. "Bisiklet, enerji, zaman, hava kirliliği ve emisyon açısından son derece önemli bir ulaşım aracıdır" dedi.

Bisikletin Önemi

Ilıcalı, etkinliğe uluslararası katılımların da olduğunu belirtirken, bisikletin yoğun İstanbul trafiğinde zamandan tasarruf sağladığını vurguladı. İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve Şişli Belediyesi gibi destek veren kuruluşlara da teşekkür etti.

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz ise BM'nin 2018'de 3 Haziran'ı Dünya Bisiklet Günü ilan ettiğini hatırlatarak, etkinliğin hem bu günü hem de Dünya Çevre Günü'nü kutlamak için düzenlendiğini belirtti. Suyabatmaz, İstanbul'da bisiklet kullanımının hızla arttığını ve elektrikli bisikletlerin coğrafi engelleri aşmada önemli rol oynadığını kaydetti. "Umarız İstanbul, güvenli bisiklet yollarıyla turistlerin de rahatça gezebileceği bir altyapıya kavuşur" dedi.

Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği (TRAP) öncülüğünde, Bisikletliler Derneği ile birlikte 2001'den bu yana düzenlenen ve bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Bisiklet Günü ile Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen kıtalar arası bisiklet etkinliği, İstanbul'da yapıldı.

Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği (TRAP) öncülüğünde, Bisikletliler Derneği ile birlikte 2001'den bu yana düzenlenen ve bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Bisiklet Günü ile Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen kıtalar arası bisiklet etkinliği, İstanbul'da yapıldı.