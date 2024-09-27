 İstanbullular, Pazartesi gününe dikkat! Kritik uyarı az önce geldi

Yeni haftanın ilk gününde, Balkanlar’dan gelen serin ve yağışlı hava Türkiye'nin batısında etkisini göstermeye başlayacak. Özellikle İstanbul, Edirne ve Bursa gibi şehirler bu hava dalgasından en çok etkilenecek iller arasında yer alıyor. Pazar günü geç saatlerde İstanbul’a ulaşması beklenen yağışlar, hafta boyunca hava sıcaklıklarında önemli düşüşlere yol açacak. Hava durumuyla ilgili merak edilen detaylar ve tahminler haberimizde.



BALKANLAR’DAN GELEN SOĞUK HAVA DALGASI

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'nin batısını ve kuzeyini etkisi altına alacak. Pazar günü gece saatlerinde İstanbul’a ulaşması beklenen bu yağışlı hava, cumartesi günü serinliğe doğru bir başlangıç yapacak. Cumartesi, Türkiye genelinde haftanın en sıcak günü olarak öne çıkacak, sıcaklıkların 32-33 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak, pazar günü bu sıcaklıkların ani bir düşüş yaşayacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞINDAKİ ANİ DÜŞÜŞ

Yağışların başlamasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 15 derece birden düşeceği öngörülüyor. Bu ani değişim, İstanbul ve çevresinde kış havasının etkisini hissettirecek. İstanbul’da hava sıcaklığının 15 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışların da etkili olması, su baskınları gibi olumsuz hava koşullarını gündeme getirebilir.

YAĞIŞIN ETKİSİ VE RİSKLER

Yağışların özellikle Batı Karadeniz ile İç Anadolu’yu etkilemesi bekleniyor. Cumartesi günü itibarıyla başlaması öngörülen yağışlar, pazar gecesi boyunca devam edecek. Pazartesi günü ise yağışlı hava sistemi Batı Karadeniz ve İç Anadolu’ya kadar ilerleyerek, bu bölgelerde de etkisini göstermeye başlayacak. Ege’nin kuzey kesiminde de yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu yoğun yağışların oluşturabileceği su baskınları riski, yerel yönetimler tarafından dikkate alınması gereken önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Aşırı yağışların yerel su yollarının taşmasına, dolayısıyla da su baskınlarına yol açabileceği düşünülüyor.

30 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

30 Eylül Pazartesi günü, Türkiye’nin batısında ve kuzeyinde yağışlı havanın etkisi hissedilecek. Gece boyunca sürecek yağışların, gündüz saatlerinde Batı Karadeniz ve İç Anadolu’yu etkilemesi bekleniyor. Özellikle Karadeniz bölgesindeki şehirler için yağış miktarının fazla olması bekleniyor.

Hava durumunda meydana gelecek ani değişimlerin yanı sıra, bu süreçte hava kalitesinin de düşebileceği öngörülüyor. Yağışların ardından hava durumu sıcaklıklarının yeniden dengeye oturması için bir süre beklemek gerekecek.

Yeni haftaya serin ve yağışlı bir hava ile giriş yapacak olan Türkiye, Balkanlar’dan gelen bu hava dalgasının etkilerini hissedecek. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, yağışlar da etkisini gösterecek. Vatandaşların bu duruma hazırlıklı olmaları, olumsuz hava koşullarının yarattığı riskleri en aza indirmek adına önemlidir. 30 Eylül Pazartesi günü için yapılan hava durumu tahminleri, özellikle batı ve kuzey bölgeleri için yağışlı bir hava öngörüyor.