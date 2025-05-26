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İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Beylikdüzü'nde tarihi bir kentsel dönüşüm projesi olan Marmara Koru'nun temeli atıldı, 512 depreme dayanıklı konut inşa edilecek.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 13:30
İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Beylikdüzü'nde Tarihi Kentsel Dönüşüm Adımı

İstanbul'un deprem riski taşıyan bölgelerinden Beylikdüzü'nde, kentsel dönüşüm yönünde önemli bir adım atıldı. Marmara Yapı'nın inşa edeceği Marmara Koru konut projesinin temeli, 25 Mayıs Pazar günü düzenlenen muhteşem bir törenle atıldı.

Marmara Koru Projesinin Özellikleri

Proje, toplamda 512 depreme dayanıklı konut ve 20 ticari alan içerecek. Marmara Koru, hem modern yaşam alanları sunacak hem de sosyal ve ticari imkanlarıyla dikkat çekecek.

Yüksek Mühendis Vehbi Orakçı'dan Açıklamalar

Temel atma töreninin ardından düzenlenen yemek etkinliğinde konuşan Marmara Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mühendis Vehbi Orakçı, projenin önemine vurgu yaptı. Orakçı, "Projemizin bulunduğu alanda, 1980'li yıllarda inşa edilmiş 253 daire ve dükkandan oluşan bir sitenin mevcut olduğunu belirterek, "Bu yapıların beton direncinin kabul edilemez derecede düşük olduğunu tespit ettik. Riskli yapıyı tamamen yıkarak yeni projemiz için zemini hazır hale getirdik ve bugün temel atmanın gururunu yaşıyoruz," dedi.

Ekonomik Boyut ve Hedefler

Vehbi Orakçı, projenin toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 1,5 milyar TL civarında olduğunu belirtti. Proje tamamlandığında, 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciro bekliyoruz. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde binlerce konutu başarıyla teslim ettik," şeklinde konuştu.

Marmara Yapı, insanların güvenli ve huzurlu yuvalara kavuşması amacıyla bankasız, faizsiz, kefilsiz bir sunum yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

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