İşte Yeniden Refah'ın İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Yeniden Refah Partisi Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirdi



Yeniden Refah Partisi (YRP), belediye başkan adaylarını tanıtmak üzere önemli bir toplantı düzenledi. Genel Başkan Fatih Erbakan'ın liderliğinde gerçekleşen etkinlikte, partinin Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde tercih ettiği adaylar açıklandı. İzmir için Cemal Arıkan, Ankara için Suat Kılıç ve İstanbul için ise Mehmet Altınöz partinin adayı olarak gösterildi.

YRP, "94 Ruhuyla Yeniden Başlıyoruz" Sloganıyla Toplandı

Partililerin coşkulu katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, YRP adaylarını "94 Ruhuyla Yeniden Başlıyoruz" sloganıyla tanıttı. Moderatörün kadınları slogan atmaya çağırması ve kadın partililerin etkinlikte slogan atmaları dikkat çekti.

YRP'den Açıklamalar: "Milli Görüş Dipsiz Kuyulara Gömülmedi"

YRP'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, etkinliğin açılış konuşmasında "Onlar Milli Görüş'ü dipsiz kuyulara gömdüklerini zannettiler ama yanıldılar. Bu kuyu Yusuf'un kuyusuydu. Buradan kervanlar geçti, kuşlar da uçtu ve kuyudan Yusuf çıktı ve Mısır'a sultan oldu" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Zor, 2028 seçimlerine işaret ederek, "Sizler belediyeleri kazandıktan sonra, 2028'de genel başkanımızı cumhurbaşkanı seçeceksiniz" dedi.