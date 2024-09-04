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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström İstifa Etti

Tobias Billström, Dışişleri Bakanlığından ayrılacağını ve siyaseti bırakacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 19:55
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström İstifa Etti

İsveç Dışişleri Bakanı İstifa Etti

İsveç’in Dışişleri Bakanı Tobias Billström, gelecek hafta görevinden istifa edeceğini ve siyaseti bırakma kararını resmen açıkladı.

Sosyal Medyada Duyurdu

Billström, bu kararını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Açıklamasında, "Üzüntü ve gurur karışımı bir duyguyla, Başbakan’a gelecek çarşamba parlamentonun açılışında Dışişleri Bakanlığı görevimi ve siyaseti bırakacağımı bildirdim," dedi.

Zorlu Bir Karar

İstifa kararının kolay alınmadığını vurgulayan Billström, şunları ekledi: "Son 25 yılda 10 yıl boyunca bakanlık da dahil olmak üzere farklı görevlerde bulundum. Son iki yıl boyunca bakanlık görevim süresince elde ettiğimiz başarılardan büyük mutluluk duyuyorum."

NATO ve Ortadoğu Üzerine Değerlendirmeler

Billström, "İsveç, nihayet uzun ve zorlu bir sürecin ardından NATO'ya katıldı. Ayrıca Rusya'nın genişlemesine karşı uzun vadeli bir strateji geliştirdik. Orta Doğu'daki durum da ciddiyetini koruyor ve İsveç, AB, ABD ve diğer ülkelerle birlikte bu durumu istikrara kavuşturmak için çaba gösteriyor," ifadelerini kullandı. Ek olarak, Filistin meselesinde "Uzun vadede tek makul çözümün iki devletli çözüm olduğunu" belirtti.

Görev Süresi

50 yaşındaki politikacı, Ekim 2022’den beri Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyordu.

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