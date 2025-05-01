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İsveç'te 1 Mayıs Gösterilerinde Gazze'ye Destek Çığlığı

Stockholm'de 1 Mayıs kutlamaları kapsamında yapılan eylemde, yüzlerce kişi İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 16:13
İsveç'te 1 Mayıs Gösterilerinde Gazze'ye Destek Çığlığı

Stockholm'de Gazze İçin Yükselen Sesler

İsveç'in başkenti Stockholm'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında düzenlenen gösterilerde yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Eylemcilerden Yüzlerce Pankart

Odenplan bölgesinde toplanan eylemciler, Gazze’deki insani kriz ve yaşanan soykırım nedeniyle İsrail'den hesap sorulmasını talep etti. Göstericiler, “Gazze'de çocuklar öldürülüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor” ve “İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın” gibi dikkat çekici pankartlar taşıdı.

Protestonun Ruhu: Filistin'e Özgürlük

Filistin'e özgürlük, Trump planına hayır” sloganları atan eylemciler, daha sonra Segel Torg Meydanı'na yürüyüş düzenledi. Gösteri sırasında çok sayıda polis güvenlik önlemleri aldı.

Sanatçılar ve Aktivistler Ses Verdi

Gösterinin en dikkat çekici anlarından biri de, sahneye çıkan Filistin atkılı yerel sanatçıların, Gazzeli çocuklar için sergiledikleri müzik performansı oldu.

Aktivist Felicetti'den Çarpıcı Açıklamalar

İsveçli aktivist ve akademisyen Roberto Felicetti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin modern dünyada soykırıma maruz kaldığını söyledi. Felicetti, eyleme katılma sebebini ise şu sözlerle açıkladı:

"Çünkü korkunç bir soykırım yaşıyorlar. Soykırım karşısında sessiz kalamayız. Bu durumun daha fazla devam edemeyeceğini yüksek sesle söylemeliyiz. Masum insanlar ve çocuklar, siviller Gazze'de hedef alınmaya devam ediyor. Sessiz kalmak soykırıma ortak olmaktır. İsrail, Filistinlileri artık insan olarak görmüyor ve katlediyor. Olanlar normal değil, katliamı izleyip sessiz kalmayın lütfen, orada olan sadece insan hakları ihlalleri değil, demokrasiye de bir saldırı var."

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek...

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek...

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

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