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İsveç'te 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Gerçekleştirildi

İsveç'in Stockholm şehrinde, küresel adaletin ele alındığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' temalı panel düzenlendi.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 22:27
İsveç'te 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Gerçekleştirildi

İsveç'te 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Gerçekleştirildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen 'Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün' temalı panel, ilgiyle karşılandı.

Etkinlik, panelin tanıtım videosunun gösterimiyle başladı ve ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un video mesajı katılımcılarla paylaşıldı.

Önemli Konuşmacılar ve Katılımcılar

Moderatörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selver Buldanlıoğlu Şahin’in üstlendiği panelde; Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Stockholm Üniversitesi Asya ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü’nden Prof. Dr. İsa Blumi, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Paolo Lembo ve BM Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) Başkanı Catherine Fiankan-Bokonga gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Ayrıca, Türkiye’deki Ahi Evran Üniversitesi'nden Doç. Dr. Burak Güneş de etkinlikte yer aldı. Panelin izleyici kitlesinde ise akademisyenler, gazeteciler ve farklı ülkelerin diplomatları dikkat çekti.

Küresel Güvenlik ve Adalet Üzerine Vurgu

Panelde, küresel barış ve güvenliği korumak amacıyla kurulan uluslararası örgütlerin günümüz sorunlarına veremediği yanıtlar ele alındı. Yapıların etkinliğini yitirmesi ve işlevsiz hale gelmesinin, dünya genelinde çatışmaların ve krizlerin derinleşmesine yol açtığı ifade edildi.

Ayrıca, mevcut küresel sistemin siyasi ve ekonomik çıkarlar doğrultusunda şekillendiği ve bu durumun sürdürülebilirlikten uzaklaşmaya neden olduğu vurgulandı. Panelde, daha adil, kapsayıcı ve etkili bir yönetişim modelinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Gelecek İçin Çözümler ve Türkiye’nin Rolü

Bölgesel çatışmalar, göç krizleri ve çevre sorunları gibi küresel meselelerin çözümünde daha katılımcı, şeffaf ve adil bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu ifade edildi. Türkiye’nin bu konulardaki yapıcı çabaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Dünya beşten büyüktür' sözü, çözüm önerileri açısından önem taşıdı.

Panele eşlik eden “Türkiye Yüzyılı” temalı fotoğraf sergisi ve ressam Devrim Erbil’in 60 yılı aşkın sanat hayatını anlatan 'Devrim' belgeselinin gösterimi, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" temalı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Selver Buldanlıoğlu Şahin’in üstlendiği panele, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Stockholm Üniversitesi Asya ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü’nden Prof. Dr. İsa Blumi, Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Direktörü Paolo Lembo, BM Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) Başkanı Catherine Fiankan-Bokonga ve Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Burak Güneş konuşmacı olarak katıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" temalı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Selver Buldanlıoğlu Şahin’in üstlendiği panele, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Stockholm Üniversitesi Asya ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü’nden Prof. Dr. İsa Blumi, Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Direktörü Paolo Lembo, BM Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) Başkanı Catherine Fiankan-Bokonga ve Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Burak Güneş konuşmacı olarak katıldı.

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