İsveç'te Farklı İnanç Grupları Ramazan İftarında Buluştu

İsveç'in Başkenti Stockholm'de Barış Dolu İftar

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen iftar programında, ülkedeki Müslüman, Hristiyan ve Budist toplumların temsilcileri bir araya geldi.

İsveç İslam Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, İsveç Kilise Birliği Diyalog Başkanı Eva Maria Munck ve Botkyrka Budist Topluluğu Başkanı Marie Spennare gibi pek çok önde gelen isim katıldı.

Büyükelçi Tezel'den Teşekkür ve Mesaj

Büyükelçi Tezel, burada yaptığı konuşmada, böyle bir program düzenledikleri için İsveç İslam Dernekleri Federasyonu'na teşekkür etti. Ramazan ayının manevi önemine vurgu yapan Tezel, "Ramazan, Müslümanların farklı bir seviyede dua ettikleri ibadet ayıdır. Bu ayda alçak gönüllü olmak, mütevazı ve hayırsever olmak önemli bir duruştur" şeklinde konuştu.

Tezel, İsveç'te yaklaşık 1 milyon Müslüman yaşadığına dikkat çekerek, "İsveçli Müslümanların bu ülkeye katkılarda bulunmasını ve entegrasyona katkı sağlamasını önemli buluyorum" ifadelerini kullandı.

Piskopos Roos'tan Kardeşlik Vurgusu

İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Roos, bu tür etkinliklerde Müslümanlarla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Roos, "Ramazanda oruç tutmak, açlık ile değil, insanın kendisini tanıması için önemli bir zaman dilimidir" dedi.

Gazze halkının iftar fotoğraflarından etkilendiğini kaydeden Roos, savaşların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Federasyon Başkanı Akan'dan Dayanışma Mesajı

İsveç İslam Dernekleri Federasyonu Başkanı Tahir Akan, ramazan ayının bereketini farklı dini gruplardan insanlarla paylaştıklarını ifade etti. Akan, "Bütün farklı renklerden, inançlardan insanların bizim çatımız altında bir araya gelmesi bizi oldukça duygulandırdı. İnşallah dostluğumuz ve kardeşliğimiz devam eder" dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen iftar programında, ülkedeki Müslüman, Hristiyan ve Budist toplumların temsilcileri bir araya geldi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen iftar programında, ülkedeki Müslüman, Hristiyan ve Budist toplumların temsilcileri bir araya geldi.