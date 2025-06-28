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İsveç'te Gazze'ye Yönelik Saldırılara Protesto: Ateşkes Çağrısı

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek acil ateşkes talep etti.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 17:34
İsveç'te Gazze'ye Yönelik Saldırılara Protesto: Ateşkes Çağrısı

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı. Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosu'na doğru yürüyüşe geçti.

Göstericiler, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil İsrail, Gazze'den defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" gibi sloganlar attı. Protestocular ayrıca, Filistin bayrakları taşıyarak Gazze'de yaşananların sona ermesini istedi.

Gösteriye katılan Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç hükümetini İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımına sessiz kalmakla eleştirdi.

Gardell, İsveç hükümetinin bu duruma karşı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Aşırı sağcı İsrail hükümetinin Filistinlileri ölüm kamplarına sürdüğünü görüyoruz. Acil ve insani yardımları, insanların öldürülmesi için bir yem olarak kullandıklarını gözlemliyoruz. İsveç hükümetinin, liberal demokrasinin gereği olarak, uluslararası hukuka uygun bir şekilde İsrail'in soykırımına karşı tavır almasını talep ediyoruz. Ayrıca, İsveç'in İsrail'e silah satışını durdurmasını ve soykırıma devam eden İsrailli şirketlere boykot uygulanmasını istiyoruz. Filistin'deki soykırım suçlularının Lahey'de yargılanması gerektiğini bir kez daha buradan haykırıyoruz."

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto...

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto...

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı.

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