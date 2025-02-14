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İsveç'te İslamofobi ve Irkçılık Protesto Edildi

Stockholm'de düzenlenen gösteride İslamofobi ve ırkçılığa karşı önlem alınması istendi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 22:04
İsveç'te İslamofobi ve Irkçılık Protesto Edildi

İsveç'te İslamofobi ve Irkçılık Protesto Edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İslamofobi ve ırkçılık nedeniyle bir protesto düzenlendi. "Herkes İçin Adalet" derneğinin organize ettiği eylem, Segel Torg Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Gösteride, ülkede artan ırkçı tutumlar ve İslamofobi'ye karşı etkili önlemler alınması talep edildi. Göstericiler, "Irkçı terör artarken politikacılar masum mu?", "Irkçılığa karşı hep beraber" ve "İsveç'te yaşadığınız için göçmenlere teşekkürler" yazılı pankartlar taşıdılar.

Organizatörler, Örebro’daki terör eylemi sonrası bu gösterinin düzenlendiğini vurgulayarak, göçmenlere ve Müslümanlara yönelik artan ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu ifade ettiler. Açıklamada, "Okulda öldürülenlerin 8'i göçmen, buna rağmen ırkçı saldırgan korunmaya çalışılıyor. Bu durumu protesto etmek için buradayız" denildi.

Gösteri alanında, yaşamını yitirenlerin anısına mumlar yakıldı ve çiçekler bırakıldı.

Örebro'daki Saldırı

Olay, 4 Şubat’ta Örebro'daki Risbergska Lisesi kampüsünde gerçekleşti. Saldırgan dahil olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği bu trajik olayın failinin, 35 yaşındaki İsveç vatandaşı Rickard Andersson olduğu belirtildi.

İsveç medyası, saldırganın "Avrupa'dan defolun" diyerek etraftakilere ateş açtığı görüntüleri yayınladı. Örebro polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölen 10 kişiden 7'sinin kadın, 3'ünün ise erkek olduğu bildirildi. Saldırganın intihar ettiği ifade edildi.

Ölenlerden 8'inin göçmen kökenli olduğu, bunlar arasında Suriye, Eritre, İran, Bosna Hersek, Somali, Afganistan ve Irak vatandaşı olanların bulunduğu vurgulandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, okul saldırısına ilişkin açıklamasında, bu durumu "İsveç tarihindeki en kötü katliam" olarak nitelendirdi. Kristersson, halkına birlik olma çağrısında bulunarak, "Göçmen kökenli insanlarda özel bir kırılganlık duygusu oluştu" ifadelerini kullandı.

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