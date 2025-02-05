İsveç'teki Silahlı Saldırı Sonrası AB Komisyonu'nda Bayraklar Yarıya İndirildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İsveç'in Örebro kentinde eğitim merkezine düzenlenen silahlı saldırı sonrası, Brüksel'deki binası önündeki bayrakları yarıya indirdi. Bu olay, 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarak büyük bir üzüntü yarattı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı 'dehşet verici' olarak nitelendirerek, “Bu tür şiddet ve terörün toplumlarımızda, hele hele okullarda yeri yoktur.” ifadelerini kullandı. Von der Leyen, İsveç’in yanında olduklarını belirterek saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise saldırıdan duyduğu üzüntüyü ifade etti ve “Okullar öğrenim için güvenli alanlar olmalıdır, şiddet mekanları değil.” mesajını paylaştı.

İsveç'teki silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Risbergska Lisesi kampüsüne dün yerel saatle 13.30'da düzenlendi. İsveç polisi, ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, saldırının terör saikli olmadığına inandıklarını vurguladı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, olayı ülke tarihinin 'en kötü toplu silahlı saldırısı' olarak nitelendirdi.