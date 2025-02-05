DOLAR
35,92 0,03%
EURO
37,47 -0,33%
ALTIN
3.306,34 -0,69%
BITCOIN
3.535.173,46 0,41%

İsveç'teki Silahlı Saldırı Sonrası AB Komisyonu'nda Bayraklar Yarıya İndirildi

İsveç'teki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için AB Komisyonu'nda bayraklar yarıya indirildi. Saldırı, 11 kişinin ölümüne neden oldu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:45
İsveç'teki Silahlı Saldırı Sonrası AB Komisyonu'nda Bayraklar Yarıya İndirildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İsveç'in Örebro kentinde eğitim merkezine düzenlenen silahlı saldırı sonrası, Brüksel'deki binası önündeki bayrakları yarıya indirdi. Bu olay, 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarak büyük bir üzüntü yarattı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı 'dehşet verici' olarak nitelendirerek, “Bu tür şiddet ve terörün toplumlarımızda, hele hele okullarda yeri yoktur.” ifadelerini kullandı. Von der Leyen, İsveç’in yanında olduklarını belirterek saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise saldırıdan duyduğu üzüntüyü ifade etti ve “Okullar öğrenim için güvenli alanlar olmalıdır, şiddet mekanları değil.” mesajını paylaştı.

İsveç'teki silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Risbergska Lisesi kampüsüne dün yerel saatle 13.30'da düzenlendi. İsveç polisi, ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, saldırının terör saikli olmadığına inandıklarını vurguladı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, olayı ülke tarihinin 'en kötü toplu silahlı saldırısı' olarak nitelendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Dolandırıcılık Şokunu Yaşatan 'Polis' Şüphelisi Yakalandı
2
Kocaeli'de Hızır 41-Afet Mutfağı Hayata Geçti
3
Özbekistan ve Malezya, Yenilikçi Gelişim Dönemine Geçiyor
4
Erbakan'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki: Amerikan Üsleri Kapatılmalı
5
Starmer'dan Gazzelilere Dönüş Çağrısı
6
Bakan Kurum: 'Hiçbir Belediye Başkanı, Kentsel Dönüşümle İlgili Talebinin Engellendiğini İddia Edemez'

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı