İsviçre'de Kurban Bayramı Coşkuyla Kutlandı

İsviçre'de Kurban Bayramı, coşku ve birliktelik içinde kutlandı. Ülkedeki camilerde ise bayram namazları yoğun katılımla gerçekleşti.

Cenevre İslam Kültür Vakfı'na ait Petit-Saconnex bölgesindeki camide, yerel saatle 07.30'da Kurban Bayramı namazı eda edildi. Binlerce Müslümanın katılım gösterdiği bu manevi ortamda cemaat, birbiriyle bayramlaşarak kardeşlik bağlarını güçlendirdi.

Ülkedeki cami yoğunluğu nedeniyle kurban bayramı namazı, ikinci ve üçüncü defa kılındı. Bu durum, Müslüman topluluğun bayram ruhunu ve birlikteliğini daha da pekiştirdi.

İsviçre'deki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı. Cenevre İslam Kültür Vakfına ait Petit-Saconnex bölgesindeki camide yerel saatle 07.30'da bayram namazı eda edildi. Ülke genelinde binlerce Müslümanın kıldığı namazın ardından cemaat, birbiriyle bayramlaştı.

İsviçre'deki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı. Cenevre İslam Kültür Vakfına ait Petit-Saconnex bölgesindeki camide yerel saatle 07.30'da bayram namazı eda edildi. Ülke genelinde binlerce Müslümanın kıldığı namazın ardından cemaat, birbiriyle bayramlaştı.