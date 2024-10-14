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İsviçre'den İsrail'e UNIFIL Saldırılarına Karşı Acil Çağrı

İsviçre, İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını durdurmasını istiyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ateşkes gerektiği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 00:22
İsviçre'den İsrail'e UNIFIL Saldırılarına Karşı Acil Çağrı

İsviçre'den Ciddi Uyarı

İsviçre, İsrail'e Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL)'ne yönelik saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulundu. Bu açıklama, İsviçre Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapıldı.

Ateşkes Çağrısı

Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bildiride, "İsrail ordusunu UNIFIL'e yönelik tüm saldırıları derhal durdurmaya, BM tesislerinin dokunulmazlığına riayet etmeye ve uluslararası hukuku korumaya çağırıyoruz," ifadeleri yer aldı. Ayrıca, tüm tarafların acil bir ateşkes anlaşması yapması gerektiği vurgulandı.

UNIFIL'e Yönelik Son Saldırılar

İsrail ordusunun UNIFIL'i hedef alması sonucunda, 10 Ekim'de meydana gelen bir olayda iki barış gücü askeri yaralanmıştı. 11 Ekim'de ise Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezi, top mermisiyle vuruldu. Bu saldırılar, iki askerin daha yaralanmasına yol açtı.

İsrail ve UNIFIL Arasındaki Gerilim

Bazı ülkeler, İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik bu saldırılarını kınadı. UNIFIL tarafından yapılan bir açıklamada, Ramya kasabasında, BM güçlerinin bir grup İsrail askerini tespit ettiği belirtildi. İki Merkava tankının ana kapıyı tahrip ederek UNIFIL tesisine girdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun Açıklamaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UNIFIL varlığının bölgeden çekilmesi gerektiğini savunarak, bu güçlerin Hizbullah tarafından rehine alındığını iddia etti. Netanyahu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben bir video paylaşarak, UNIFIL'in Hizbullah kalelerinden uzaklaştırılmasını istedi.

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