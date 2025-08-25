İsviçre'den İsrail'in Nasır Hastanesi Saldırısına Sert Kınama

İsviçre, Nasır Hastanesi Saldırısını Şiddetle Kınadı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu. Bakanlık açıklaması, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, "İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesine düzenlediği ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Uluslararası insancıl hukuk uyarınca, siviller ve sivil altyapının her zaman korunması çağrısı da yapıldı.

Saldırının Ayrıntıları

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine 2 ayrı saldırı düzenledi. Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıyan ikinci saldırı görüntülerinde, ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibinin ve görüntü almaya çalışan gazetecilerin hedef alındığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşamını Yitiren Gazeteciler

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında şu gazeteciler yer alıyor: Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'de görev yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz.