İsviçre, Trump'ın Gazze'yi Devralma Planına Yanıt Verdi: İki Devletli Çözüm Vurgusu

İsviçre, Trump'ın Gazze Planına Karşı İki Devletli Çözüm Vurguladı

İsviçre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm konusundaki kararlılığını yineledi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Gazze üzerindeki planlarına dair AA muhabirine verdiği yazılı yanıtta, "ABD yönetiminin yaptığı açıklamalar gibi, güncel uluslararası ilişkiler üzerinde etkisi olan yabancı hükümetlerin tüm açıklamalarını yakından takip ediyoruz. İsviçre'nin Orta Doğu'daki, özellikle iki devletli çözüm konusundaki tutumu iyi biliniyor ve birçok vesileyle bildirildi." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın Gazze'yi Devralma Açıklamaları

Geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile basın toplantısı düzenleyen Trump, "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını" belirtti. Trump, Gazze'nin yıkım alanı haline geldiğini vurgulayarak, Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha uygun olacağını iddia etti.

Trump'ın sözlerine karşılık, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin." şeklinde konuştu.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de Trump'ın planını eleştirerek, "İşgal altındaki topraklara zorla insan transferi veya buradan insanların sınır dışı edilmesi kesinlikle yasak." ifadelerine vurgu yaptı.