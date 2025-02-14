İtalya, AB’nin Savunma Bütçesi Artış Planından Memnuniyet Duyuyor

İtalya Hükümeti, AB’nin Savunma Harcamaları Planını Destekliyor

İtalya hükümeti, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in savunma harcamalarının artırılmasına yönelik yeni girişimlerini memnuniyetle karşılıyor. Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'den yapılan yazılı açıklamada, "İtalya hükümeti, AB Komisyonu Başkanı'nın savunma sektörüne yatırımları artırmaya yönelik yaptığı duyuruyu memnuniyetle karşılamaktadır. Bu girişimler, uzun süredir İtalya tarafından talep edildiği gibi; bu tür harcamaların İstikrar Paktı'ndan hariç tutulmasını içermektedir." ifadeleri yer aldı.

Önemli Bir Adım Atıldı

Açıklamada, "Bu, doğru yönde atılmış ilk ve temel bir adımdır ve ortak mali araçların oluşturulmasıyla desteklenmelidir." denildi. İtalya hükümetinin, bu önemli hedeflere ulaşmak için AB kurumları ve diğer üye devletlerle yapıcı bir şekilde çalışmaya hazır olduğu vurgulandı.

Ayrıca, AB savunma kitabının yakında sunulmasının önemli bir adım olacağı belirtildi.

Von der Leyen'in Açıklamaları

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda, üye ülkelerin savunma harcamalarını Birlik bütçe kurallarından muaf tutmayı teklif edeceğini ifade etti. Konferansta, "Avrupa'nın savunma harcamalarında bir artışa ihtiyacımız var." diyen von der Leyen, muafiyet maddesi ile üye ülkelerin AB mali kurallarından etkilenmeden savunma harcamalarını önemli ölçüde artırabileceklerini kaydetti.