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İtalya, ABD ile Avrupa Arasında Gümrük Vergileri Konusunda Köprü Olmaya Kararlı

İtalya, ABD ile Avrupa arasında gümrük vergileri savaşını önlemek için köprü görevi üstlenecek. Tajani, müzakere çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:50
İtalya, ABD ile Avrupa Arasında Gümrük Vergileri Konusunda Köprü Olmaya Kararlı

İtalya, ABD ile Ticarette Köprü Olma Hedefinde

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, gümrük vergileri konusunda İtalya’nın ABD ile Avrupa arasında bir köprü görevi üstlenmeye kararlı olduğunu açıkladı. Ancak, ABD’nin vergiler üzerinde ısrar etmesi durumunda buna hazırlıksız yakalanmayacaklarını belirtti.

Tajani, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'nin ek gümrük vergileri planının hem Avrupalılara hem de Amerikalılara zarar vereceğini ifade etti. “İtalya, ABD ile Avrupa arasında gümrük vergileri savaşından kaçınmak için köprü görevi üstlenmeye kararlı. Ancak, ABD Başkanı bu yolda ilerlemek isterse, biz buna hazırlıksız yakalanmayacağız. Şirketlerimizi ve vatandaşlarımızın refahını krize sokmayacak çözümler bulmak için şimdiden çalışıyoruz.” dedi.

Ticaret ve İstihdam Üzerindeki Etkileri

Tajani, bu tür bir savaşın kimseye fayda getirmeyeceğinin altını çizdi. “Dünyada ABD-AB kadar bütünleşmiş başka bir ekonomi yok. ABD'deki Avrupa şirketleri 3,5 milyon Amerikalıyı istihdam ediyor. Avrupa ile ticaretin doğrudan etkilediği 1 milyon Amerikalının istihdamı söz konusu.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, “ABD'nin yurtdışındaki tüm mallarının üçte ikisi Avrupa’da bulunuyor. Ulaşım kültürümüz de buna dayanıyor. ABD, sıvılaştırılmış doğal gazımızın (LNG) yüzde 50'den fazlasını sağlıyor.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Müzakere Üzerine Vurgu

Tajani, ABD ile müzakerelerin önemine dikkat çekerek, “Görünen o ki Trump da müzakere etme niyetinin ilk sinyallerini veriyor.” dedi. Meksika ile yapılan müzakere süreçlerine de değinen Bakan, tüm ülkelerin ticaretinin serbest dolaşımdan beslenmesi gerektiğini kaydetti.

İtalya'nın savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) payını yüzde 2'ye çıkarmaya hazır olduklarını da belirtti.

Brüksel'de düzenlenen savunma konulu AB Liderler Zirvesi'ne katılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, liderlere ABD Başkanı ile karşılıklı sertleşmeden kaçınma çağrısında bulundu ve Trump'ın müzakere etmek istediğine dikkat çekti.

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