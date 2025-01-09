İtalya Başbakanı Meloni: Trump’ın Askeri Güç Kullanma İddiası Gerçek Değil

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı'na askeri müdahale niyetinde olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:10
İtalya Başbakanı Meloni: Trump’ın Askeri Güç Kullanma İddiası Gerçek Değil

İtalya, Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı’na Askeri Güç Kullanmayacağını Düşünüyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın Grönland ya da Panama Kanalı’nın kontrolünü askeri güçle ele geçirme niyetinde olduğuna inanmadığını ifade etti. Meloni, Trump’ın bu ifadelerini daha çok Çin ve diğer büyük küresel aktörlere yönelik bir uyarı olarak değerlendirdi.

Meloni'nin Açıklamaları

5 Ocak’ta Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde Trump ile bir araya gelen Meloni, başkent Roma’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Trump’ın askeri güç kullanma önerisinin arka planında yatan nedenleri yorumladı. Meloni, bu ifadelerin, “Grönland veya Panama Kanalı üzerinde herhangi bir düşmanca iddiadan çok, diğer büyük oyunculara bir mesaj niteliğinde olduğunu” belirtti.

Meloni, Trump'ın uyarısının, ticari önem taşıyan Panama Kanalı ve kaynak zengini Grönland üzerindeki artan Çin karşıtlığı ile ilgili olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca, bu durumu “büyük güçler arasındaki uzun mesafeli bir tartışmanın parçası” olarak değerlendirdi.

Trump'ın Grönland Açıklamaları ve Tepkiler

Trump, 23 Aralık 2024 tarihinde Truth Social hesabında, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine dair açıklamalar yaparak, Ada’nın mülkiyetinin “mutlak zorunluluk” olduğunu ileri sürdü. Bu açıklamalar birçok kesimden, özellikle de Grönland yetkililerinden tepki topladı.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, yaptığı yazılı açıklamada, “Grönland satılık değildir. Burası Grönland halkına aittir ve özgürlük mücadelemizi asla kaybetmeyeceğiz,” şeklinde ifadeler kullandı.

Trump'ın Asker Kullanma Mesajı

Trump, Panama Kanalı ve Grönland konusundaki asker kullanma niyetiyle ilgili soruya, “Hayır, bununla ilgili güvence veremem. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var,” yanıtını verdi. Panama Kanalı’nın öncelikle ABD ordusu için inşa edildiğini ancak bugün Çin tarafından işletildiğini savundu.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, “Kanalımızın egemenliği müzakere edilemez. Kanalı kontrol eden tek güç Panama'dır ve öyle olmaya devam edecektir,” açıklamasını yaptı. Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha ise, “Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih,” dedi.

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