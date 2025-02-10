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İtalya, Batı Balkanlar'ın AB Üyeliği İçin 2030 Hedefini Yeniledi

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Batı Balkan ülkelerinin 2030'dan önce Avrupa Birliği'ne katılmasından yana olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 18:21
İtalya, Batı Balkanlar'ın AB Üyeliği İçin 2030 Hedefini Yeniledi

İtalya, Batı Balkanlar'ın AB Üyeliğini Destekliyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Batı Balkanlar’daki tüm ülkelerin 2030'dan önce Avrupa Birliği’ne (AB) katılmalarını desteklediklerini yineledi. Tajani’nin bu açıklamaları, Roma’da düzenlenen Batı Balkan Ülkeleri ve Dostları Grubu toplantısında gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılan Ülkeler

Toplantıya, Batı Balkan ülkeleri olan Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan ile birlikte; İtalya, Avusturya, Hırvatistan, Yunanistan, Çekya, Slovakya ve Slovenya gibi 'Batı Balkanlar Dostları Grubu' üyesi ülkelerin dışişleri bakanları da katıldı. Ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos da bu önemli toplantıda yer aldı.

Toplantı Öncesi Açıklamalar

Toplantı öncesi düzenlediği basın toplantısında Tajani, "Bugünkü toplantı, Brüksel ile Balkanlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye hizmet ediyor." sözlerine yer verdi. Bunun yanı sıra, Bosna-Hersek’in belki daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirten Tajani, "Diğer ülkeler (Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya) ilerleme kaydetti ve bana göre 2029 uygun bir zaman." ifadesini kullandı.

Diplomatik İlişkiler ve Barış Süreci

Tajani, Kosova ile Sırbistan arasındaki mevcut gerginliğin sona ermesini umduğunu vurguladı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapıldığı iddia edilen bir telefon görüşmesi hakkında da kendi düşüncelerini aktardı. "Avrupa’nın Ukrayna konusunda oynayacağı önemli bir rol var," diyen Tajani, gelecekteki barış anlaşmalarının ayrılmaz bir parçası olmalarının gerekliliğini ifade etti.

Toplantının Amaçları

İtalya Dışişleri Bakanlığı, toplantının amacını da açıkladı. Buna göre, Batı Balkanlar ile işbirliği kapsamında bölgenin güvenliğinin artırılması ve AB'ye entegrasyon sürecinin hızlandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda 2025 yılında izlenecek hedef ve önceliklerin koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantılara sürekli olarak devam edileceği belirtildi.

Tajani, geçmişte de farklı vesilelerle Batı Balkanlar'ın AB'ye üyeliğinin 2030'dan önce gerçekleşmesi gerektiğini vurgulamıştı.

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