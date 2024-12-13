DOLAR
34,93 -0,19%
EURO
36,7 -0,23%
ALTIN
2.977,99 1,05%
BITCOIN
3.552.670,8 -1,93%

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan İsrail-Filistin İçin İki Devletli Çözüm Vurgusu

Cumhurbaşkanı Mattarella, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde iki devletli çözümün aciliyetine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 22:29
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan İsrail-Filistin İçin İki Devletli Çözüm Vurgusu

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümün bir an önce hayata geçmesi gerektiğini vurguladı. Bu açıklama, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Roma'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından geldi.

İtalya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mattarella ve Abbas'ın bugünkü buluşmalarının detaylarına yer verildi. ANSA ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Mattarella, "7 Ekim dehşetinin ardından Gazze’de sivillere yönelik kabul edilemez şiddet eylemleri başlamıştır. Gerçek ve kalıcı bir ateşkes ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması konusundaki kararlılığımız devam ediyor. İki devletli çözümün hayata geçmesini umuyoruz," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Abbas, İtalya'daki temasları sırasında Filistin’deki güncel durum hakkında Mattarella'ya bilgi vererek, özellikle Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki artan şiddetin yanı sıra İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere karşı işledikleri suçları aktardı. Abbas'ın, Mattarella’ya İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yaptığı da kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanı daha sonra başbakanlık sarayı Chigi'ye geçerek, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Başbakan Meloni, Gazze'deki çatışmaların sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılması için arabulucuların çalışmalarını desteklediğini vurguladı. Ayrıca, Gazze’deki sivillere yapılacak yardım ve ‘Gazze İçin Gıda’ girişimi hakkında taahhütlerde bulundu.

Başbakan Meloni, İtalya'nın iki devletli çözüm perspektifine dayalı kalıcı bir siyasi çözüm üzerinde çalışma taahhüdünü yinelerken, Gazze Şeridi'nin istikrarı ve yeniden inşası konusundaki kararlılığını da belirtti.

Öte yandan, Abbas, Roma'daki temasları çerçevesinde Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek, Papa Franciscus ile Filistin-Vatikan ilişkileri, Gazze’de ateşkes, iki devletli çözüm ve Kudüs’ün durumu gibi önemli konuları görüştü.

İLGİLİ HABERLER

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' Birincisi Türkiye'nin
2
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Kazanımlarımız Mahkeme Süreci ile Tehdit Altında"
3
Kırklareli'nde Müzikali Dinle: 'Öylesine Bir Dinleti' Sahnelendi
4
Manisa'da Silahlı Kavga: 1 Kişi İş Yerinde Öldürüldü
5
Trabzon'da Medeniyet Söyleşileri: Hak ve Adalet Üzerine Tartışmalar
6
ABD, Suriye'de Kaybolan Vatandaşını Geri Aldı
7
Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 16 Kişi Kurtarıldı

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı