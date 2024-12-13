İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan İsrail-Filistin İçin İki Devletli Çözüm Vurgusu

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümün bir an önce hayata geçmesi gerektiğini vurguladı. Bu açıklama, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Roma'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından geldi.

İtalya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mattarella ve Abbas'ın bugünkü buluşmalarının detaylarına yer verildi. ANSA ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Mattarella, "7 Ekim dehşetinin ardından Gazze’de sivillere yönelik kabul edilemez şiddet eylemleri başlamıştır. Gerçek ve kalıcı bir ateşkes ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması konusundaki kararlılığımız devam ediyor. İki devletli çözümün hayata geçmesini umuyoruz," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Abbas, İtalya'daki temasları sırasında Filistin’deki güncel durum hakkında Mattarella'ya bilgi vererek, özellikle Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki artan şiddetin yanı sıra İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere karşı işledikleri suçları aktardı. Abbas'ın, Mattarella’ya İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yaptığı da kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanı daha sonra başbakanlık sarayı Chigi'ye geçerek, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Başbakan Meloni, Gazze'deki çatışmaların sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılması için arabulucuların çalışmalarını desteklediğini vurguladı. Ayrıca, Gazze’deki sivillere yapılacak yardım ve ‘Gazze İçin Gıda’ girişimi hakkında taahhütlerde bulundu.

Başbakan Meloni, İtalya'nın iki devletli çözüm perspektifine dayalı kalıcı bir siyasi çözüm üzerinde çalışma taahhüdünü yinelerken, Gazze Şeridi'nin istikrarı ve yeniden inşası konusundaki kararlılığını da belirtti.

Öte yandan, Abbas, Roma'daki temasları çerçevesinde Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek, Papa Franciscus ile Filistin-Vatikan ilişkileri, Gazze’de ateşkes, iki devletli çözüm ve Kudüs’ün durumu gibi önemli konuları görüştü.